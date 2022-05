Video capta columna de humo y llamas tras voraz incendio en Denver Metal Recycling

(NOTICIAS YA).- Un voraz incendio produjo una densa cortina de humo y llamas que se podía observar a la distancia, según reportó ABC 7. El fuego se produjo exactamente en la Denver Metal Recycling a las 7 a.m.

Additional photos of the #DenverFireDepartment operating at the trash fire located at I-70 and Ivy. @CityofDenver @DenSafetyDept pic.twitter.com/4T7m2Go5eC

Greg Pixley, del Departamento de Bomberos de Denver, le dijo a ABC que se trataba de un incendio de basura "muy grande". Mientras a través de Twitter informaron que hay grandes cantidades de metales involucrados y que esto entre otros factores dificulta su extinción.

The #DenverFireDepartment is on scene of a trashfire at a recycling plant located at I-70 & Ivy that has large amounts of metals involved. Hidden fire in the pile is making the extinguishment difficult. Traffic in the area affected, so alternate routes are advised.@DenSafetyDept pic.twitter.com/W1XLZDia2g

