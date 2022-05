California lista para incluir protecciones contra el aborto ante posible anulación

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios demócratas locales y estatales se comprometieron a proteger el derecho al aborto en respuesta a un informe de que la Corte Suprema de los Estados Unidos está a punto de anular las protecciones históricas ofrecidas por la decisión Roe v. Wade que ha dictado la política sobre el tema desde 1973.

“Es hora de que el Congreso deje de lado”, tuiteó el senador Alex Padilla, demócrata de California, en respuesta al informe. “Hay que proteger el derecho fundamental a elegir”.

The freedom to choose is a fundamental right. Period. Now is the time to take the decisive action that a majority of Americans want to see. We must pass legislation to protect safe and legal access to abortion.

Politico informó el lunes que el tribunal supremo de la nación pronto podría anular la decisión Roe v. Wade de 1973 y la decisión Planned Parenthood v. Casey de 1992. Aunque el documento es solo un borrador, podría cambiarse drásticamente, o incluso cambiar fundamentalmente, antes de que se publique y finalice este verano.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, reiteró ese punto el martes y dijo que el borrador "no representa una decisión del tribunal ni la posición final de ningún miembro sobre los temas del caso".

Ante la controversial noticia, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que trabajará para garantizar que California sea un refugio seguro para las mujeres que buscan abortar u otra atención de salud reproductiva, independientemente de dónde vivan.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras se despoja a las mujeres de todo Estados Unidos de sus derechos y se borra el progreso por el que tantas han luchado. Pelearemos. California está proponiendo una enmienda para consagrar el derecho a elegir en la constitución de nuestro estado para que no haya dudas sobre el derecho al aborto en este estado. Sabemos que no podemos confiar en la Corte Suprema para proteger los derechos reproductivos, por lo que California peleará alrededor de este derecho en nuestra constitución estatal. Las mujeres permanecerán protegidas aquí”, expresó Newsom.

