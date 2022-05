Christian Nodal y Rels B lanzarán un nuevo tema juntos

Temas como 'A Mí', 'Buenos Genes' o 'Sin Mirar Las Señales', han certificado al cantante español Daniel Heredia, mejor conocido como Rels B, en uno de los raperos más exitosos de la industria con más de media docena de discos de platino y decenas de oro.

Además de estar en medio de un tour por América, Rels comentó ante una rueda de prensa, que prepara una colaboración con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

"Tengo grandes amigos aquí en México que me tratan muy bien, pero tengo que decir que hay un artista que me gusta mucho y que consumo mucho que se llama Christian Nodal con el que ya estado trabajando, bueno no puedo decir mucho más, pero posiblemente dentro de poco saldrán cosas", comentó el rapero.

El artista comenzó a hacer música en 2014 pero desde el 2011 se desempeña como productor musical y compartió que el éxito que ha tenido se ha dado progresivamente. Heredia reveló que algunos de los artistas con los que le gustaría trabajar en un futuro son el rapero norteamericano Post Malone y el puertorriqueño Bad Bunny.

Por último, el rapero también habló del sentimiento que le generaba regresar a Estados Unidos, país del que lo expulsaron hace cinco años, debido a la portación de sustancias nocivas.

Es bonito ingresar a Estados Unidos porque llevaba muchos años intentándolo, en mi primera gira que tuve por acá (México, 2016) tuve un problema en Los Ángeles donde me detuvieron por posesión de sustancias y me cayeron cinco años sin poder entrar al país, pero ya conseguí arreglarlo y me siento muy contento de volver”, compartió.