Crece a $10 mil recompensa por información de triple asesinato

(NOTICIAS YA).- Se elevó a 10 mil dólares la recompensa por información sobre las muertes de dos adultos y un niño en un tiroteo la semana pasada en Denver.

Las víctimas, de acuerdo con CBS4, se encontraban en el interior de un apartamento en el noreste de la ciudad.

Estas fueron identificadas como Denise Hood, su nieto Donn'e Allen y su bisnieto Me'khi Parham Allen, de 4 años.

Los familiares fueron hallados sin vida el pasado martes por la noche, dentro de la vivienda ubicada cerca de la avenida 60 y la calle Ceylon.

