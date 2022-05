Descubren cadáver en Lago Mead, puede tener relación con crimen hace décadas

Este fin de semana fue realizado un macabro hallazgo en el Lago Mead, debido a que bajó su nivel a causa de una sequía que afectó el Río Colorado y con ello dejó al descubierto un cuerpo. Según las autoridades el descubrimiento sucedió a eso de las 3:00 p.m. del domingo y puede estar vinculado a un crimen entre mediados de los 70 y los 80, según CNN.

Y es que en aquella época, lo que ahora es playa habría estado metros bajo agua.

Varios visitantes, entre ellos menores de edad, pasaban un momento agradable en el lugar, cuando encontraron un viejo barril oxidado y casi desecho, que dentro tenía los restos de una persona aparentemente de sexo masculino.

El área donde se descubrió el barril está cerca de la rampa para botes del puerto de Hemenway.

Ray Spencer, fue el teniente de homicidios encargado de recabar los primeros datos y determinar que este possible asesinato posiblemente sucedió hace más de cuarenta años y además aseguró que el descubrimiento no hubiera ocurrido si no fuera porque el lago tiene menos agua, pues su nivel de manera dramática debido a la sequía del Río Colorado.

Por lo pronto, la oficina del condado de Clark trabaja para identificar los restos.