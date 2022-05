Filtran expediente de investigación de Debanhi Escobar

(NOTICIAS YA).- Hoy miércoles fue filtrado un expediente de la investigación sobre el caso de Debanhi Escobar por el medio local El Horizontel, se dieron a conocer detalles sobre la última noche que la joven pasó con vida.

Algunos de los jóvenes con los ella estuvo esa noche del 9 de abril coinciden con que habría estado tomando bebidas alcohólicas de forma "imprudente", afirman que intentaron apoyarla, pero ella no accedió ayuda.

En un testimonio de un joven identificado como “Kokesioo”, declaró que conoció a la joven desde el 11 de febrero pasado, afirmó en dicha declaración ministerial que coincidió con ella en la fiesta previa a la de la quinta “El Diamante” y que incluso él y otro amigo, a quien en el expediente identifica como “castañeda”, llevaron a Debanhi y a sus amigas a comprar una botella de vodka y un refresco a una tienda de conveniencia.

"Posteriormente, siendo las 00:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con coca, a lo que me contestó: 'nombre mira, como agua me la tomo', por lo que le dije que con dos vasos se iba a poner p...", declaró el testigo.

La joven se negó a recibir ayuda, asegurán testigos.

Luego de llegar a un estado inconveniente a una de las fiestas a las que asistió esa noche tras beber bebidas alcohólicas, testigos aseguran que la joven se negó en todo momento a recibir algún tipo de ayuda.

"Vi que en sus manos abrazaba una botella de bebida alcohólica con la leyenda Sky, se sentó en una silla a un lado de mí, ella me ofreció un trago, pero no acepté", aseguró, uno de los testigos, según la carpeta de investigación.

Según ella, la respuesta de Debanhi habría sido,

"'Oye traigo $3,000 pesos para tirarle la onda a alguien', sin especificar quién, yo le respondí 'no seas payasa', ella se empezó a reír, le pregunté 'a quién conoces o con quién vienes' y ella me dijo 'vengo con unas amigas', no conozco a nadie solo me dijo que había acudido a una fiesta a dos cuadras y se había pasado a la quinta donde nos encontrábamos", explicó.

La joven comentó que ella se retiró a las 2:00 am del lugar, con su novio a un vehículo, ambos salieron del lugar hasta las 4:00 am, al hotel Nueva Castilla, donde estuvieron hasta las 10:00 am y regresaron a la quinta para recoger a otro amigo a las 11:00 am para luego retirarse a su domicilio.

Añadió que intentó ayudar a Debanhi en la quinta "El Diamante", dio presuntos detalles sobre las condiciones en las que asegura haber visto a Debanhi, señalando que incluso quedó inconsciente, aparentemente debido al estado alcoholizado en el que se encontraba.

Mario Escobar, padre de Debanhi les respondé a las amigas tras sus declaraciones en medios

Luego de que Ivonne y Sarahí, amigas de la joven, salieran a declarar en diferentes medios de comunicación sobre lo que ocurrió en la noche en la que Debanhi desapareció.

Fue durante una conferencia de prensa donde fue cuestionado sobre la serie de declaraciones de las amigas, el padre de la joven comentó,

“(Les diría a) ellas que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que Dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que por algo pasan las cosas. Y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”

Agregó que no ha hablado con las jóvenes después de que accedieron a expresar su sentir en algunas entrevistas, tras darse a conocer la desaparición y posteriormente el hallazgo del cuerpo.

Y solicitó a las autoridades mexicanas que la investigación sobre el caso de su hija sea transparente.