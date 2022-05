Madre hispana denuncia acoso escolar

(NOTICIAS YA).-Desesperada está una madre hispana luego de que su hijo fuese presuntamente golpeado y amenazado en múltiples ocasiones dentro de su propia escuela.

Se trata de Claudia Tijerina, quien asegura que es tanto el temor que siente su hijo que ya no quiere ir a la escuela McGlone Academy, donde ocurrieron los hechos, por miedo a ser víctima de una nueva golpiza.

"Es que me da nervios, dice, que le da nervios regresar, que porque tiene una clase le da más miedo porque es donde más le pegan", indicó Claudia Tijerina, madre de la presunta víctima.

Para esta madre y su pequeño hijo, este problema se ha convertido en el pan de cada día en sus vidas.

"Ya van como unas cinco veces, las primeras veces no me dijo, pero ya como la cuarta vez me dijo que lo habían puchado del banco donde se sientan y se pegó en la mano, y venía con la mano hinchada. La otra vez fue en un receso, afuera, que lo puchó un niño y se lastimó su mano, hace dos semanas", agregó Tijerina, quien denuncia que la actitud de los menores es criminal porque el pequeño en una oportunidad hasta sintió que le arrebatarían la vida por quitarle unos zapatos deportivos.

"El 22 de abril, un viernes, fue cuando afuera, en el receso también, cinco niños lo traían en el suelo y un niño lo apuntó en la cabeza con el teléfono y le dijo si no te quitas tus zapatos te voy a disparar y otro niño le estaba quitando los tenis y ese niño que se los quitó se los puso, los anduvo caminando y luego este otro niño le pegó en la cara", relató la madre del menor.

Ante esta situación, Tijerina sostuvo hoy una reunión con autoridades escolares y la policía de Denver, quienes le aseguraron se presentarán cargos contra uno de los menores. Sin embargo, no quedó satisfecha con la medida.

"Esta mañana precisamente les dije que yo ya no quiero hablar más, que no quiero que hablen más con ellos, hablando no se va a solucionar nada. Lo que quiero es poner los cargos y que se hagan detenciones y una orden de restricción. Dije, no quiero más habladurías", añadió Tijerina.

La Policía de Denver confirmó que está investigando la denuncia, pero por tratarse de menores de edad, no pueden dar mayores detalles. Lo que sí dejaron claro es que hasta el momento no ha ocurrido ningún arresto.