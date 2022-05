Rescatan 55 animalitos abandonados en una casa de San Diego

(NOTICIAS YA).-La Sociedad Protectora de Animales de San Diego (SDHS, por sus siglas en inglés) rescató 55 animalitos después de que fueron abandonados en una casa de un vecindario de San Diego.

Los animales fueron abandonados en una casa del área de Golden Hill después de que su dueño fuera desalojado y no tuviera un lugar seguro a donde llevarlos.

#AnimalRescue (2/2): The animals left behind did not have proper access to food or water, and were living in deplorable conditions. Anyone who is overwhelmed with their pet situation can reach out to SDHS. We are here to help before a situation gets out of control. pic.twitter.com/svbIV59IEM

— San Diego Humane Society (@sdhumane) May 4, 2022