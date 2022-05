Estados Unidos admite familias migrantes varadas en Tijuana en busca de asilo

(NOTICIAS YA).-De forma sorpresiva Estados Unidos ha reactivado la recepción de algunas familias migrantes en la frontera, una excelente noticia para miles de migrantes varados en Tijuana en espera de solicitar asilo político.

Son familias que habían esperado meses incluso años, que habían llenado una solicitud en línea hace más de un año, y desde el 21 de abril les han ido llamando a los casos que se consideran más vulnerables.

Así llamaron a la familia Peña, una familia aguacatera que salió hace 7 meses de Michoacán, tras ser amenazados, hostigados y perseguidos por el crimen organizado, les quitaron todo, pero finalmente serán admitidos en Estados Unidos.

“Yo decía que si ya nos hablaron, no estés jugando, que no pues que si ya me hablaron, ya sale el hermano Ulises y dice, si ya les hablaron y ya todo se agarran a llore y llore y contentos, pero estaban llorando de alegría,” dijo Mayra Peña, desplazada de Michoacán.

Estos cruces se reanudaron el 21 de abril, por la garita de El Chaparral PedWest, hasta hoy han logrado ingresar un promedio de 400 personas, un número muy distinto al que aceptaban diariamente de refugiados ucranianos tras la invasión rusa.

Este miércoles por la mañana ingresó un grupo de 32 personas integrado por familias mexicanas, centroamericanas y haitianas.

“Están admitiendo a familias de otras nacionalidades, los cruces están siendo admitidos ciertamente por la garita de El Chaparral, aunque sigue estando cerrada la frontera y sigue estando vigente el título 42, solamente se abrió la garita de El Chaparral en los horarios específicos donde estas personas son admitidas”, dijo Soraya Vázquez, subdirectora Al Otro Lado.

Aunque el cruce es lento, la recepción de refugiados ucranianos demostró que la migración puede ser ordenada y que tienen capacidad de recibir migrantes.

Una vez que cruzan por la gaita de El Chaparral, son apoyados por organizaciones en Estados Unidos que los apoyan a ser trasladados a donde están sus patrocinadores, donde podrán esperar iniciar su proceso.