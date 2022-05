Sentencian a madre por empujar y matar a su bebé de 7 meses

(NOTICIAS YA).-Una mujer fue sentenciada el miércoles a entre 25 años y cadena tras ocasionar la muerte de su bebé de 7 meses al empujarlo fuera del estacionamiento de un hospital al sur de California.

Sonia Hermosillo, de 42 años, le dijo al juez que lamentaba haber matado a Noe Medina Jr. en el 2011 y, entre lágrimas, pidió reunirse con su familia, de acuerdo al informe del Registro del Condado de Orange.

“Estoy pidiendo una oportunidad para estar con mis hijas”, dijo a través de un traductor al español. “Por favor, su señoría, sé que lo que hice estuvo mal, pero lamento haberlo hecho desde el fondo de mi corazón”.

Hermosillo fue condenado por un jurado en agosto pasado por un delito grave de asesinato en primer grado y un delito grave de asalto a un niño que causó la muerte. Ella se declaró inocente y no culpable por locura, lo que provocó un juicio por separado para determinar si estaba legalmente loca en el momento del incidente.

La jueza de la Corte Superior Kimberly Menninger dijo el miércoles que sus únicas opciones para la sentencia eran libertad condicional o 25 años a cadena perpetua tras las rejas, y agregó que una sentencia de libertad condicional por matar a un bebé no era una buena opción, dijo el O.C. Registro informado.

“Aquí no hay ganador”, dijo Menninger a la familia de Hermosillo. “Esto acaba de convertirse en una tragedia, y lamento mucho lo que pasaste”.

El 22 de agosto de 2011, Hermosillo condujo a su hijo de 7 meses al Hospital de Niños del Condado de Orange y estacionó su automóvil en el cuarto piso del estacionamiento.

Hermosillo le quitó a Noe un casco médico que llevaba puesto por una condición muscular congénita y lo dejó caer desde el cuarto piso de la estructura de estacionamiento del hospital y se alejó de la escena.Los fiscales dicen que ella tenía la intención de asesinarlo.

Un testigo que vio caer al bebé llamó al 911, aunque fue llevado al centro de traumatología del Centro Médico UC Irvine en estado crítico y murió dos días después.

Poco después de que Noe fuera empujado fuera de la estructura del estacionamiento, el esposo de Hermosillo, Noe Medina, llamó a la policía para informar que su esposa y su hijo estaban desaparecidos.

Medina le dijo a la policía en ese momento que su esposa había sido hospitalizada recientemente por depresión y no se le permitía estar a solas con el bebé. Dijo que se llevó a Noe mientras él cuidaba a los otros dos hijos y no se había dado cuenta que no estaban en la casa.