Buscan a sospechoso de quemar una casa en El Cajon, puede estar armado

(NOTICIAS YA).-La policía en El Cajon está buscando a un hombre posiblemente armado con un rifle que se sospecha que intencionalmente inició un incendio en una casa de El Cajon el viernes por la tarde.

De acuerdo al Departamento de la Policía de El Cajon, un hombre de 55 años fue visto por última vez saliendo de la cuadra 1200 de Redwood Avenue, al oeste de Jamacha Road alrededor de las 12:30 p.m.

**UPDATE Police Activity 1200 Redwood **The structure fire is extinguished & police, Heartland Fire and SDG&E are working to render the scene safe for further investigation. It is unknown if the suspect is still inside the burned residence. Press Release to follow.

— El Cajon Police (@elcajonpolice) May 6, 2022