Greg Abbott quiere impedir que niños indocumentados asistan a escuelas públicas

(NOTICIAS YA).-Si, el gobernador de Texas dijo en el programa de radio de Joe Pags, que quiere interponer una demanda e impedir que niños indocumentados asistan a escuelas públicas.

¡Abbott va con todo! envía primer autobús de migrantes a la capital

Greg Abbott dijo que quiere resucitar el reto legal de 1975 que retiene fondos del estado a distritos escolares para niños que no fueron admitidos legalmente en estados unidos, es decir, estudiantes indocumentados.

Señaló que los gastos son extraordinarios y que los tiempos son diferentes.

Sin embargo, la union de libertades civiles dice que familias no deben preocuparse.

"Bajo la ley, cada familia y cada estudiante en todo el país, incluyendo en Texas, tiene el derecho de ir a las escuelas públicas. Cada estudiante, incluyendo los estudiantes inmigrantes y sn papeles, pueden ir a las escuelas públicas", señaló Kate Huddleston, abogada de Texas.

"Lo que dijo el gobernador Abbott no cambia eso en ninguna parte", aseguró.

Abbott mandará a migrantes indocumentados a Washington DC

Agrega que, eso que quiere el gobernador, requeriría que la corte suprema revoque su decisión de 1982; y expertos dicen que el supremo dejó claro que negarle la educación a niños indocumentados, no es benéfico para el país.

"La enmienda 14 aplica a personas, no sólo a ciudadanos, no es justo castigar a niños por las acciones de sus padres. Y prevenir que los niños inmigrantes recibir una educación crearía una subclase permanente en este país. Y la corte no va a permitir eso", dijo Bill Piatt, profesor de derecho constitucional de la Universidad St. Mary's.

Piatt dice que las palabras de Abbott son teatro político.

Se pide retiren libros considerados pornografía por el gobernador Greg Abbott

Otros expertos con los que hemos conversado también señalan que las acciones del gobernador con la inspección de camiones de carga y el operativo lone star, también son posicionamiento político para su reelección y sus aspiraciones a la presidencia..

Jaime Peluffo, Univision.