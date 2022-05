Policía de El Paso está en busca de nuevos agentes; piden postularse cuanto antes

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de El Paso busca nuevos agentes para su academia.

Se informó que las aspirantes deben inscribirse cuanto antes, ya que la convocatoria cerrará una vez que se completen los lugares. Las actividades comenzarán el 23 de enero de 2023.

Para obtener información detallada sobre los requisitos básicos, salario y beneficios, las personas pueden consultar los datos en línea.

The El Paso Police Department is now accepting applications for the 132nd Police Academy which is scheduled to begin on 1/23/23. Applicants are encouraged to apply immediately.

