Tiroteo en Denver deja saldo de 1 muerto y 1 herido

ACTUALIZACIÓN: (NOTICIAS YA).- Un hombre perdió la vida en el tiroteo registrado esta tarde en Denver, informó el Departamento de Policía local (DPD, por sus siglas en inglés).

Asimismo, se confirma al menos una persona lesionada: una mujer, informó FOX31; se encuentra en condición crítica.

Una persona ya fue detenida en conexión con el ataque armado. Sin embargo, DPD pide que cualquier persona que pudiera tener información del caso se comunique a Crime Stoppers, marcando el 720-913-STOP (7867).

Una fuente de DPD dijo al citado medio que consideran que las víctimas serían clientes de Enterprise Rental Center.

NOTA ORIGINAL: Un tiroteo se registró esta tarde en Denver, específicamente en el área comprendida entre la 3ª Avenida y Broadway norte, informó el Departamento de Policía local (DPD, por sus siglas en inglés).

ALERT:#Denver officers are investigating a shooting in the 300 block of N Broadway. 5th an Broadway is closed at this time. Alternate routes advised. Updates will be posted as they become available. pic.twitter.com/UoAFamJjTN

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) May 6, 2022