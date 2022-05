Tras las rejas responsable de muerte de hispano

(NOTICIAS YA).-Cinco años tras las reja deberá pasar el responsable de un aparatoso accidente vial que causó la muerte de Francisco Javier Medina. Una sentencia agridulce para la familia de este joven hispano.

"El dolor tan grande que me provoca verlo y él está fingiendo que le duele, cuando no le duele. Porque si le hubiera dolido no hubiera hecho lo que hizo", indicó Evarista Maciel, madre de la víctima.

La sentencia llega luego de un año en el cual Iván Chávez, estuvo bajo libertad condicional, algo con lo que tampoco estuvo de acuerdo desde un principio la familia de Francisco, descrito por sus seres queridos como un joven brillante que tenía toda una vida por delante.

La víctima trabajaba en la construcción y soñaba con ser electricista profesional.