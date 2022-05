Búsqueda activa; siguen rastro de persona desaparecida en Mount Franklin

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) informó este domingo en un comunicado sobre la búsqueda de una persona desaparecida en Mount Franklin.

"Equipos combinados de búsqueda y rescate que respondieron a los informes de una persona desaparecida en Kingery Dr. y avenida Robinson", se lee en comunicado que tuiteó el EPFD.

Este lunes, la Unidad de Rescate de Montaña continúa su trabajo en varios senderos; siendo el segundo día de búsqueda.

A través de un Tweet, los funcionarios de EPFD proporcionaron una actualización de la búsqueda en curso:

"ACTUALIZACION en Franklin Mountain: después de una exhaustiva operación de búsqueda y rescate en múltiples senderos, no se encontraron individuos. Se enviará una segunda operación a la luz del día para continuar la búsqueda."

UPDATE COMSAR at Franklin Mountain - After an exhaustive search and rescue operation on multiple trails, no individuals were found. A second operation will be dispatched at daylight to continue the search.

Police units continue to monitor the area. pic.twitter.com/RjqgxCIQvV

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) May 9, 2022