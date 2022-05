Eduin Caz llegó al hospital luego de su concierto en la Ciudad de México

Han sido temporadas de muchas emociones para los integrantes de Grupo Firme, y es que no solo agotaron cuatro fechas en el Foro Sol de México, sino que hace unas semanas se presentaron en el festival de Coachella y recibieron la llave de la ciudad ese mismo fin de semana.

Entre estos sube y baja de energía, el líder de la agrupación Eduin Caz, causó preocupación entre sus seguidores debido a un video que circuló en redes sociales en el que se le puede ver en el interior de una ambulancia.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que el cantante de 27 años aprovechó para aclarar los rumores y desmentir la información que circulaba sobre su supuesta hospitalización.

En el video, Eduin aseguró que todo sucedió debido a su estado de ánimo por el show que ofreció el 6 de mayo en el que ingirió bastante alcohol, sin embargo, la razón por la que se complicó su estado, fue por culpa de una hierna hiatal que padece desde hace tiempo.

"Era muy estresante, yo ya andaba mal. Entonces lo disfruté al máximo y tomé mucho, estaba como molesto pues, enojado y no me podía concentrar, lo que pasó es que me puse borracho el viernes", relató en un live de Instagram que duró al menos 10 minutos.

El cantante contó que el sábado comenzó a sentirse mal con dolor en el estómago, pero tuvo que recurrir a una inyección para calmar el malestar y poder ofrecer su espectáculo en la Ciudad de México. Al terminar el concierto, Enduin comentó que había vuelto a ingerir alcohol, pero en esta ocasión, por felicidad.

"Salí del show y hay una señora que nos hace comer para bajar avión. Estuvimos comiendo birria. Era demasiado para mi cuerpo", dijo para sus seguidores en Instagram.

El intérprete de 'Ya Supérame', contó que al llegar a su hotel pidió algunas botellas a su cuarto porque esperaba a unos amigos para que se divirtieran con él y su familia, sin embargo, esto no pasó ya que se sintió mal, al grado de pedir una ambulancia para su traslado al hospital.

"Llegué al hotel y me pegó un dolor como una acidez. Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí, me derrumbe y sentí que cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia", declaró.

Por último el cantante recalcó que su problema no fue por el exceso de "parranda" y drogas como la gente lo suponía, además de compartir algunos cuidados que deberá tener de ahora en adelante con su cuerpo: "Me gusta pistear machín, pero no uso drogas, hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así, díganme para correrlos porque les están dando información errónea. Tengo que dejar el café, mi preestreno, todo lo que me cause reflujo, es como volver a empezar" concluyó.