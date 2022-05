Encuentran más restos humanos en el Lago Mead

(NOTICIAS YA).-A unos días del primer hallazgo en un barril de un cadáver humano, este fin de semana fueron localizados más restos de osamentas humanas en el área recreativa de la Bahía Callville del Lago Mead.

A las 2 de la tarde del sábado la policía recibió una llamada advirtiendo del descubrimiento, ante lo cual se contactó al médico forense del condado de Clark para que se realicen los análisis correspondientes y se determinen las causas de la muerte de la víctima.

Este nuevo descubrimiento fue realizado por dos jóvenes que practicaban paddle board quienes a primera vista pensaron que era una piedra; sin embargo al observar más de cerca se dieron cuenta que eran huesos humanos.

LEE: Asignan detectives para caso del Lago Mead

De acuerdo a información no oficial obtenida por el medio 8 News Now, no existen indicios que los restos encontrados sean de alguien que haya fallecido con violencia.

Cabe mencionar que las autoridades dieron a conocer que el primer cuerpo encontrado, el pasado 30 de abril, perdió la vida a causa de un disparo y que esto sucedió entre los años 1970 y 1980, basados en la ropa y el calzado con el que fue encontrado.