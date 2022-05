¿Lo sentiste? Se registra temblor de 3.6 al este del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un temblor con una magnitud preliminar de 3.6 golpeó cerca del área de Julian el lunes por la tarde. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, se registró a 14 millas al este de Julian alrededor de las 2:35 p.m., afectando principalmente a los residentes de todo el este del condado de San Diego.

Las zonas que se vieron afectadas por el sismo fueron Julian, Ocotillo Wells, Borrego Springs, Escondido, San Diego y El Centro.

Hasta el momento no hay informes de daños o lesionados. Para más detalles visita: earthquake.usgs.gov

Esta historia está en desarrollo.

M3.6 #earthquake 52mi ENE of #SanDiego, CA at 02:35pm. 14mi E of Julian, CA — https://t.co/6qxJtNk08O pic.twitter.com/ACG1LVYES8

— San Diego Earthquake (@SD_Earthquakes) May 9, 2022