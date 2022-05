Una semana más: Extienden el impresionante espectáculo de flores en Carlsbad

(NOTICIAS YA).-Los residentes del condado de San Diego al igual que turistas podrán disfrutar del impresionante y colorido espectáculo de los campos de flores en Carlsbad por otra semana más.

Las autoridades anunciaron el domingo que la temporada regular se extendería hasta el 15 de mayo, ya que más de 14 acres de flores todavía están floreciendo. La extensión se produce después de un exitoso fin de semana del Día de la Madre donde las visitas alcanzaron niveles previos a la pandemia.

The Flower Fields are extending the season an extra week through May 15th! ✨💐

With 14 acres currently still in bloom—although not perfect—there is still plenty of bold, beautiful color to enjoy!

*Extended season tickets go on sale May 9th at 9:00am*

📸: @jimgrantinsandiego pic.twitter.com/gVKFA6oN06

— The Flower Fields (@TheFlowerFields) May 9, 2022