Despiden a 9 maestros de preparatoria en Tijuana por denuncias de acoso sexual y violación

(NOTICIAS YA).- Estudiantes de preparatoria en Tijuana han dejado sus clases y tomado sus escuelas para manifestar su hartazgo en contra de maestros acusados de acoso sexual y violaciones en contra de sus alumnas.

Este lunes se registró una manifestación en el COBACH del plantel El Florido exigiendo justicia por los casos de abuso, que llevan alrededor de dos años denunciando.

De acuerdo con algunas alumnas, desde entonces se presentaron algunas quejas directamente en la dirección del plantel educativo, pero fueron ignoradas hasta que acudieron directamente con las autoridades estatales.

Con letreros pegados por toda la escuela, dentro y fuera, las alumnas se han unido para evidenciar a los maestros señalados de hostigamiento, acoso y hasta abuso sexual.

“Mi compañera denunció hace 2 años, antes de que entrara el nuevo director y él le pidió que ella se callara, que no hiciera escándalo, que no quería protestas, que no quería nada más, fue eso lo que nos motivó a decir ‘si ellos no hacen nosotros hacemos’”, dijo una de las estudiantes.

Tras los movimientos estudiantiles para denunciar a los depredadores sexuales que están en las aulas, se han presentado hasta el momento 10 denuncias penales, que van desde el acoso hasta la violación.

A la par de las denuncias, algunos maestros ya han sido despedidos.

La dirección general del Colegio de Bachilleres de Baja California informó que en relación a las denuncias han sido despedidos al menos 9 maestros del sistema, 5 de ellos en este plantel.

“Se va ya a entregar el resolutivo, dejarán de pertenecer al COBACH de forma definitiva, cuando hay antecedente ya no hay apertura para ellos”, señaló Juan Carpio Ascencio, director general del Colegio de Bachilleres.

El mismo grupo de estudiantes que se manifestó en el COBACH hizo una marcha hasta el plantel del CECyTE de El Florido, en donde también se han presentado denuncias, para brindar apoyo a sus compañeras y motivarlas a no desistir en su exigencia de justicia.

Con información de Claudia Orozco.