Elon Musk reestablecería cuenta de Twitter de Donald Trump

(NOTICIAS YA).-Elon Musk dijo este martes que reestablecería la cuenta de Twitter en caso de que su compra de la plataforma resulta exitosa.

Las declaraciones del magnate fueron realizadas en una videoconferencia automotriz. Fue el primer pronunciamiento publico del multimillonario al respecto luego de que fueran anunciados sus planes de compra de la red social por $44,000 millones de dólares.

Musk dijo en enero de 2021 que vetar a Donald Trump de Twitter era un error.

"Creo que es incorrecto vetar a Donald Trump, pienso que es un error. Yo revertiría ese veto permanente. Diría que todavía no soy dueño de Twitter, así que no es algo que definitivamente pasará. ¿Por qué que pasa si no soy dueño de Twitter? Pero mi opinión y quiero ser claro en que Jack Dorsey la comparte, es que no deberían de existir los vetos permanentes", comentó en aquel momento.