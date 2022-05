Entrevista con Joel DELEŌN: empezando de cero pero entrando con todo

¿Recuerdas a CNCO, la boyband que lo rompió todo con sencillos como 'Quisiera' o 'Tan Fácil? Pues hace poco tuve la oportunidad de platicar con Joel DELEŌN, el líder indiscutible de la agrupación, quien pasó de ser un integrante de la hermandad de los cinco, a aventurarse en una carrera en solitario que al fin consiguiera "apaciguar" esas ganas que tenía de comerse la escena.

Joel es un artista del que hemos escuchado bastante en los últimos meses. No solo es su forma de bailar y moverse en el escenario, es la manera en que su música rompe las listas de reproducciones y en que sus canciones se meten en los oídos para hacernos bailar al compás de un loop exquisito.

Un músico que optó por componer a su manera, seguir a su corazón y entregarle a sus seguidores una parte de su alma que hasta el momento no conocían.

Hace poco, Joel lanzó sus primeros dos sencillos. El número uno fue 'La Culpa', un single en el que exploró una versión de sí mismo que había dejado en el pasado y que lo había conectado en primer lugar con la música: su abuelo. Su lado romántico y regional afinaron su creatividad y el track que suena a corrido ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

Después lanzó 'Coco'. Un sencillo que celebra la vida y que refleja el "sabor" con el que DELEŌN vive la suya, mediante los ritmos del dembow y el reguetón lento. Con esta canción, Joel demuestra la versatilidad de su ingenio y algunos chispazos de lo que será la carrera de alguien con mucho talento.

Me gustaría comenzar con tus primeros pasos en la música, un poco antes de CNCO. ¿Cómo fue que diste con ella y que te fuiste por ese camino?

Creo que hay etapas en donde estuve acercándome mucho más a la música. La primera fue de chiquitito, siempre escuchando música muy vieja como Elvis Presley, The Beatles, Grease (1978) la película. Después, como a los siete años, empecé a cantar en todos lados y empecé a cantar en casa de mis abuelos y por ahí fue cuando mi abuelito me enseñó una canción y ahí supe que podía cantar.

Después de un tiempo, cuando cumplí 10 años, lo dejé de lado porque estaba muy enfocado en el fútbol y pues nada, cuando entré al High School empecé a hacer Vine, que, era una aplicación de seis segundos en la que empecé a hacer covers y entonces ahí hice una canción y a la gente le gustó.

Entonces me di cuenta otra vez de que a la gente le estaba gustando lo que hacía con la música y pues nada, poco a poco, ¿Sabes? Luego mi mamá me mencionó de la audición de la banda y después de ahí todo empezó.

¿Recuerdas cómo se llamaba la canción que te enseñó tu abuelo?

Claro, se llama '100 Ovejas'.

¿Qué fue primero, el baile o la música?

Yo creo que la parte de música, aunque mi mamá de chiquitos a mi familia y a todos mis primos, siempre nos hacían una coreografía para toda la familia, en cualquier ocasión, en Navidad, los cumpleaños y todo eso. Entonces como que siempre hubo como una mezcla entre el baile y la música desde chiquito.

Cuéntame de tu participación en CNCO ¿Cómo comenzó todo?

Bueno, pues empezó con la audición de la banda. Habían un poco más de 10 mil chicos en todos los Estados Unidos, y Puerto Rico y nada, poco a poco la gente empezó a votar. Los jueces empezaron a mezclarnos con otros chicos para ver cómo conectábamos entre nosotros y al final fueron las fans las que votaron y quedamos los cinco.

Después de eso fue como un cambio de 180 en mi vida, ¿Sabes? Antes iba a la escuela y todo normal, nunca pensé que iba a vivir este sueño tan rápido, aunque lo tenía muy pensado y pues a larga estoy muy agradecido con la oportunidad aunque ahora estoy con mi propia música.

Hubo mucho ruido con la noticia de que dejabas la banda ¿Cómo pasó? ¿Por qué tomaste la decisión de comenzar tu propia carrera?

Durante la pandemia tuve mucho tiempo solo para poder pensar en lo que quería empezar a hacer. Muchas ideas que me llegaban a la mente y no quería encerrarme, sentía que tenía que expresarlas. Entonces nada, se los dije y al principio se quedaron en shock, pero así fue.

Las bandas de hoy en día al final uno se va, pero siguen siendo mis hermanos, ellos saben que es parte del trabajo y el trabajo es algo completamente diferente. Con la amistad estamos súper bien, ellos todavía siguen haciendo música, estamos ahí apoyándonos al 100 por ciento.

¿Fue difícil elegir una canción para que se convirtiera en tú primer sencillo? ¿Cómo viviste ese proceso?

Pues fíjate que sí y te diría que sí, porque siempre estoy en el estudio, siempre estoy creando nueva música. Entonces en cuanto hago una nueva canción digo "quiero que esta canción sea la próxima", pero ya aprendí que todas van a salir eventualmente. Hay que ser paciente. Hay que tener una estrategia, porque si cambio un sencillo a otro la estrategia ya no va a funcionar. Entonces pues nada, al principio sí era un poco difícil, pero ya con un plan que tengo ahí armado la verdad es que todo ha fluido súper bien.

Platícame un poco de ‘La Culpa’. ¿Cómo fue el proceso de composición y por qué elegiste el corrido como primer tema?

Todo pasó cuando llegué al estudio y les dije "Hey, quiero hacer una canción del género que cantaba mi abuelito" o sea de ese estilo. Él cantaba ranchera, pero ahí obviamente le añadí un poco de mi flow, que es un poco más de lo urbano y todo eso. Y pues nada, la verdad que es algo súper rápido, súper cool. Uno de los productores sacó la guitarra con el primer acorde, me salió el coro, la melodía y la verdad es que me encantó el proceso de hacer una canción de ese estilo y eventualmente pues estaré haciendo más cosas así.

Y un par de meses después lanzaste ‘Coco’... Cuéntame un poquito de este tema y de lo que querías decir con él.

Bueno, pues era una canción en donde quería hablar del amor. Ahora que hablé mucho desamor en 'La Culpa', quería expresar el otro lado de mí y de lo que estaba viviendo en ese momento. La verdad que también salió súper cool, súper rápido con DallasK que es el productor y finalmente les ha gustado mucho.

Es una canción súper bailable, una canción movida que puedes disfrutar en la playa, en la ducha, en el club, en donde sea. Así que yo estoy súper emocionado de poder ver que otra vez. están recibiendo mi música con las manos y los brazos abiertos.

Ahora que ya eres un artista solitario, ¿Cómo ha cambiado tu proceso para componer y crear canciones?

Pues en CNCO obviamente me gustó todo lo que hacíamos, pero siento que llegó un tiempo en donde ya había como un rol, alguien cantaba el rap, alguien cantaba la nota más alta, alguien cantaba las partes más dulces, entonces sentía que a veces si yo quería cantar el rap no se daba porque ya había alguien que desde el principio lo hacía.

Hoy en día cuando hago música me siento mucho más libre, siento que ahora pueden conocer un lado de mí que nunca han conocido y eso de verdad me emociona mucho, porque últimamente, este último año, de ser solista me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado partes de mí que ni yo conocía, así que me emociona mucho poder compartirles todo lo que tengo ahí guardado.

¿Cómo has sentido a tus fans con tu nueva música?

Súper bien, la verdad que me sorprenden cada día más, siempre me están apoyando. Siempre me he sentido muy cercano a ellos, siempre están ahí para apoyarme, para decirme todo, la verdad que me siento muy bien acompañado al lado de todos ellos. Son una gran razón por la cual estoy aquí, así que yo siempre estaré muy agradecido con ellos.

Una parte de ti también es muy fan de la moda, el estilo y de crear una personalidad a través de la ropa. ¿Cómo surgió esto?

Pues desde chiquitito siempre he sido muy "piqui" con mi ropa y me acuerdo que mi mamá siempre nos vestía a los cuatro, porque somos cuatro hombres hermanos y nada, ella siempre nos vestía súper lindo y todo pero llegó hasta que cumplí nueve y le dije "mami, ya por favor, déjame a mí vestirme" (risas). Y eso, siempre he estado muy metido en lo que es el estilo, la moda y a veces la gente me pregunta "¿Quién es tu stylist?" y yo digo que "yo soy mi propio stylist".

Eventualmente me encantaría tener una línea de ropa ya es una meta.

Platícanos un poquito de tu faceta como futbolista, sabemos que eres súper fan del deporte...

Yo jugaba fútbol desde los tres años y hasta los 15. Después de los 15 me fui más al lado de la actuación en el teatro. No sé, me llamó mucho la atención y ahí fue más o menos donde empecé a meterme a la música, pero el fútbol siempre ha sido una pasión muy grande mía.

En el High School jugaba. Era muy fan del Barcelona y a veces del Real Madrid (risas) depende del año y del equipo. Nunca he sido súper fiel como para decir "este es mi equipo para siempre".

Por último, por acá nos gusta saber algunos de los gustos musicales actuales de los artistas. ¿Podrías darnos algunas recomendaciones para los seguidores?

Claro, bueno, les puedo recomendar escuchar a la gente con quien me encantaría colaborar como Jhayco, C. Tangana, Nathy Peluso, Joel DELEŌN (risas), mucha gente. Si quieren escuchar algo de throwback, Elvis Presley, The Beatles, la verdad es que me llaman mucho la atención las bandas de antes.