Piden justicia luego de que mujer atacara a su ser querido con un auto

La señora Salcedo en exclusiva para las cámaras de Univision, con tristeza nos cuenta cómo su hijo Bryan Salcedo de 19 años, el menor de cuatro de sus hijos , fue impactado por un automóvil el pasado sábado 30 de Abril en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en la avenida Craig y la calle Loose al norte de Las Vegas.

“Su novia me llamó serían como las doce no me recuerdo muy bien y este que estaba golpeado, que lo habían atropellado y este como el tiene su condición de se llama hemofilia no coagula sin medicamento este pues me asuste mucho.”