¡Tres arrestados! Intentaban robar catalizadores en San Marcos

(NOTICIAS YA).-Tres personas han sido arrestadas bajo sospecha de intentar robar convertidores catalíticos al norte del condado de San Diego, dijeron las autoridades.

De acuerdo funcionarios de San Marcos del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, arrestaron a dos hombres y una mujer el miércoles 4 de abril en la cuadra 700 de Lupin Drive en San Marcos. Los oficiales también recuperaron cuatro convertidores catalíticos.

On 5/4/2022, during an extra patrol, @SDSOSanMarcos deputies arrested 2 male and 1 female suspects on the 700 block of Lupine Dr, San Marcos while they were attempting to remove #catalyticconverters. The suspects are also associated with other cases reported earlier last week.

