Billboard Music Awards 2022, ¿Cuándo y dónde verlos?

Los Billboard Music Awards están a la vuelta de la esquina y este año serán realizados en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Para su edición 2022, la ceremonia que premia a lo mejor de la música de todo el año, contará con las nominaciones de The Weeknd en 17 categorías, Doja Cat con 14 nominaciones, Justin Bieber, Kanye West y Olivia Rodrigo con siete cada uno, así como BTS, la banda de k-pop que cuenta con siete.

Los premios que serán transmitidos completamente en vivo, se realizarán el próximo domingo 15 de mayo y contarán con las presentaciones en vivo de artistas como Travis Scott, Ed Sheeran, Becky G, Elle King, Miranda Lambert, Red Hot Chili Peppers, Silk Sonic, Rauw Alejandro, Florence + The Machine, entre algunos otros.

Esta vez, la ceremonia será conducida por Sean John Combs (Puff Daddy) y entre muchas sorpresas, se homenajeará la carrera de la cantante de R&B Mary J. Blinge quien recibirá el premio Billboard Icon Award, además de que la podremos ver en vivo en una emblemática presentación.

La cadena encargada de transmitir la premiación será TNT en televisión de paga, aunque algunos portales web como el nuestro, se encargarán de traerte todas las actualizaciones del evento.

La transmisión de los Billboard Music Awards por país:

Perú 7:00 P.M.

México 7:00 P.M.

Colombia 7:00 P.M.

Ecuador 7:00 P.M.

Venezuela 8:00 P.M.

Chile 8:00 P.M.

Argentina 9:00 P.M.

Estados Unidos 8:00 P.M. (Hora este)

Get your popcorn ready! 🍿 We are just ONE WEEK away from @Diddy hosting the #BBMAs.

Don't miss out! Sunday, May 15 at 8PM ET/5PM PT. pic.twitter.com/5GuXSN7dua

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 8, 2022