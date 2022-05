Conoce el Ferrari F40 de tamaño real en LEGOLAND California

(NOTICIAS YA).-Legoland California está listo para abrir las puertas de su nueva atracción, el primer modelo “Ferrari F40” de tamaño real hecho con más de 358,000 legos.

A partir del 12 de mayo, los visitantes podrán ver el nuevo modelo Ferrari, que es parte de LEGO Ferrari Build and Race de Legoland, un área en el parque donde los visitantes pueden construir, probar y competir en tres zonas.

Al ingresar a la atracción, los invitados experimentarán hechos divertidos de Ferrari, la historia de las carreras, el equipo de carreras y los premios antes de tener la oportunidad de sentarse en un modelo de Ferrari F40 de tamaño real desarrollado por LEGO Group y tomarse una foto.

Luego, los jóvenes corredores pueden aprovechar su imaginación mientras construyen su propio auto de carreras LEGO y ajustan su rendimiento en una de las tres pistas de carreras de prueba que presentan diferentes obstáculos y desafíos.

How AWESOME is our new life-size LEGO® Ferrari F40 model? 🏎️

There’s only ONE WEEK left until you can see this race car in person at LEGO Ferrari Build & Race! 🎉 #BuildandRaceLLC pic.twitter.com/5qvi0F1cOR

— LEGOLAND California Resort (@LEGOLAND_CA) May 5, 2022