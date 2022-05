VIDEO: Apuñalan a médico en Lakewood, la policía busca al agresor

(NOTICIAS YA).- El 6 de mayo alrededor de la 1:45 p. m. fue apuñalado un médico, el cual sufrió lesiones graves, según los informes policiales.

La policía de Lakewood está buscando al agresor por cargos de intento de asesinato, según los informes el hombre le dijo al médico que, “No lo trató porque violó a una niña”, antes de atacarlo.

El departamento policial de Lekewood alertó a través de sus redes sociales sobre el criminal y emitió una alerta de búsqueda.

🚨Crime Stoppers Alert🚨

LPD and @CrimeStoppersCO need your help to identify this suspect who is wanted for an Attempted Murder on 05/06/22. Please watch share this video along with the alert and information on the tweet following this post. pic.twitter.com/kIcnFFZiMG

— Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) May 11, 2022