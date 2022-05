¡3 años sin pagar renta! Dueña de casa en San Diego está desesperada por deuda de inquilinos

(NOTICIAS YA).-Así como se ha ofrecido ayuda para los derechos de los inquilinos afectados durante la pandemia del coronavirus, también hay ayuda disponible para los propietarios de vivienda, muchos de ellos latinos que viven momentos muy complicados en su economía por el impago de la renta.

Tal es el caso de la señora Aurora, que por tres años no ha recibido el pago de renta de sus inquilinos; y hasta ahora no ha podido sacarlos.

“No se quieren salir porque tienen sus derechos, un abogado y quién sabe,” dijo Aurora Montes, pequeña propietaria de San Diego.

Desde mayo de 2019 Aurora entregó una notificación de 60 días a sus inquilinos para que abandonaran su propiedad en City Heights, para realizar reparaciones mayores.

Después de dos meses, los inquilinos dejaron de pagar la renta y unos meses más tarde llegó la pandemia de COVID-19.

“Yo realmente no supe por eso de la pandemia que no los podíamos sacar, que esto y que lo otro y dije, bueno; vamos a esperar a que salga la pandemia”, comentó Aurora.

Tres años después, los inquilinos siguen viviendo en la propiedad sin la menor intención de salir.

De acuerdo al sistema de cortes de California; un propietario primero debe emitir una notificación de 60 días para reclamar la propiedad; 3 días si es por no pago de renta. Si el inquilino no la acata, entonces puede emitir una demanda por apropiación ilícita, que el inquilino deberá responder no más tardar de 5 días. De ahí, el caso dependerá de la decisión de un juez.

Sin embargo, la dificultad para manejar asuntos legales y la barrera del idioma han hecho que hoy Aurora se quede sin saber qué hacer.

No solo ha sido la falta de pago; Aurora señala que los inquilinos elevaron el consumo de agua aprovechando que ella pagaba el servicio. “No le deseo mal a nadie, pero pues que se salgan de mi propiedad. Ella hizo mucho consumo de agua y yo estaba mandando en pagos hasta que dije, oiga un bill me salió como de 1,200, 1,300, de pura agua.

Para Aurora ha sido más fácil seguir pagando y afrontar los gastos extras, gastos que al final no son solventados por una compañía inmobiliaria; sino por una mujer trabajadora que lo único que quiere es no perder más dinero.

Para todas aquellas personas que estén en una situación similar pueden llamar a Legal Aid Society San Diego al 1-877-534-2524.