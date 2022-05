Elon Musk dice que la compra de Twitter está en pausa

(NOTICIAS YA).-Elon Musk afirmó que puso en suspenso su oferta para adquirir Twitter, semanas después de llegar a un acuerdo para comprar la compañía por 44,000 millones de dólares.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022