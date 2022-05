Filtran video del arresto de Ezra Miller en Hawái

El actor norteamericano Ezra Miller sigue involucrado en la polémica y es que luego de que fuera arrestado en dos ocasiones por alterar el orden público, ahora la policía de Hawái dio a conocer el video de su captura tras haberle escupido en el rostro a otra persona.

El actor de 29 años quien diera vida a The Flash, fue arrestado el pasado 28 de marzo tras agredir a una persona en un bar en Hawái en un juego de dardos en el que perdió los estribos.

En el video, se le observa siendo detenido, quejándose sobre ser la verdadera víctima del caso, además lo vemos exigirle al policía su nombre completo y su número de placa: "¿Estoy siendo arrestado por desorden público? ¡Yo fui asaltado!" expresa el actor ante lo sucedido, en el que también gritaba "que no tocaran su anillo".

"Por favor no me quites el anillo de The Flash significa mucho para mí. Tiene mucho valor", dijo el actor para después apelar al su derecho como persona transgénero "Apelo a la cuarta enmienda. Eh acabas de tocarme. Por favor no hagas eso. Soy transgénero y no binario, no quiero que me registre un hombre", expuso.

Semanas más adelante, Miller volvió a ser arrestado cuando se le pidió que se fuera de una fiesta pues tenía un comportamiento agresivo. En esta ocasión, el actor lanzó una silla y golpeó en el rostro a una mujer, sin embargo fue liberado tras pagar una fianza de 500 dólares.