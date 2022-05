Terror en el Atlántico: Al menos 11 migrantes mueren tras naufragio cerca de Puerto Rico

(NOTICIAS YA).-Una embarcación, que aparentemente transportaba migrantes indocumentados que buscaban llegar a Puerto Rico, se volcó el jueves por la mañana a aproximadamente 10 millas náuticas al norte de la Isla Deshecheo en Puerto Rico.

El saldo fue de 11 personas muertas y 38 más que fueron rescatadas por las autoridades, las labores de rescate se extendieron hasta este viernes. Presuntamente se trata de inmigrantes indocumentados que buscaban llegar a Puerto Rico cuando su bote no resistió más.

#Update as of 9:15a.m. Friday: So far, there are 38 survivors, 36 Haitian and 2 Dominican Republic nationals, of which eight remain hospitalized. The number of deceased recovered remains at 11.

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 13, 2022