Disparos en el Puente Internacional Américas

(NOTICIAS YA).-

Eran alrededor de las cinco de la tarde, cuando varios disparos volaron por el aire en el Puente Internacional Américas. De acuerdo con lo que testigos reportaron en las redes sociales. Supuestamente una Suburban blanca escapaba de las autoridades rumbo a Ciudad Juárez.

En exclusiva, una testigo que logró ver algunos detalles en el lugar, nos relata su experiencia.

"Éramos los próximos para que nos revisaran porque nosotros íbamos de Juárez a El Paso y de la nada literalmente todos los agentes empezaron a correr al otro lado. Todos iban con las manos en las pistolas y unos si sacaron sus armas”

De acuerdo con Paulina Arrieta, esa vivencia jamás pensó que pasaría y menos en un cruce internacional, lleno de agentes.

"Esto nunca me ha pasado a mí y si me asuste porque también tenía a mi niña en el asiento trasero y si están sacando sus pistolas significa que si está pasando algo. Yo ya estaba lista para poner a mi hija en el piso por que no sabía que iba a pasar."

También se dice que las personas que estaban en las garitas listas para cruzar tuvieron que apagar sus automóviles. Y el tráfico en el cruce fronterizo, se detuvo por varios minutos.

-Por Carlos Alvarez