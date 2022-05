Tiroteo en iglesia de California deja al menos un muerto y varios heridos graves

(NOTICIAS YA).- Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron gravemente heridas después de un tiroteo el domingo en una iglesia en Laguna Woods, California, según informó el departamento del Alguacil.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia Presbiteriana de Geneva a la 1:26, p.m. (hora local) y un sospechoso fue detenido en el lugar.

“Todas las víctimas son adultos y se dirigen al hospital”, dijeron las autoridades en Twitter. Al tiempo que confirmaron que una persona perdió la vida.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene.

