Cheque de $400: ¿Quiénes recibirán este reembolso de gasolina?

(NOTICIAS YA).-Ante el alarmante aumento del precio de la gasolina, el gobernador Gavin Newsom anunció el jueves un paquete de alivio de $18,100 millones destinado a ayudar a los californianos en medio de las crecientes tasas de inflación, incluyendo un reembolso de gasolina de $400.

El gobernador Gavin Newsom propone gastar $11,500 millones en reembolsos de impuestos en forma de cheques de $400 enviados a todos los propietarios de vehículos registrados elegibles.

Los californianos que tengan más de un vehículo registrado a su nombre recibirán $800. Eso se debe a que los pagos tienen un tope de dos vehículos por persona, anunciaron los funcionarios anteriormente.

With inflation at an all-time high, we know families are feeling the weight.

That's why we're putting $18.1 BILLION back in the pockets of Californians who need it most - tax refunds, free public transit, utility and rental relief and more. pic.twitter.com/S8WRviFzpN

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) May 13, 2022