Héroes de la comunidad detuvieron al tirador activo de la iglesia en California

(NOTICIAS YA).-El sospechoso del mortal tiroteo en una iglesia de Laguna Woods en California ha sido identificado por las autoridades como David Chou, de 68 años y originario de Las Vegas, Nevada.

Autoridades anunciaron que Chou es un inmigrante de origen chino y que su motivación para perpetrar el ataque fue su repudio hacia la comunidad taiwanesa. Recordemos que China reclama que Taiwan es parte de su territorio nacional, además de no descartar la invasión a la isla.

Además compartieron que una persona perdió la vida y otras cinco fueron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

De acuerdo con el departamento del alguacil, los investigadores trabajan para determinar si existe una relación entre la iglesia, sus feligreses y el atacante.

Registros muestran que al acusado se le impuso una fianza de un millón de dólares y se programó su aparición ante un juez en la corte para el martes 17 de mayo.

Durante el ataque armado fueron heridos cuatro hombres asiáticos de 66, 75, 82 y 92 años de edad, además de una mujer asiática de 86 años.

Una de ellas desafortunadamente perdió la vida, sin embargo su identidad se hará pública hasta que sean notificados sus familiares, según confirmó el oficial Jeff Hallock del Departamento del Alguacil.

Notificaron que el sospechoso fue detenido por un grupo de personas al interior de la iglesia, quienes tras someterlo, lo ataron de pies y manos con un cable. Además lograron despojarlo de dos armas cortas.

Las autoridades también confirmaron que entre 30 y 40 personas se encontraban al interior de la iglesia al momento del ataque.

Afirman que ya se encuentran apoyando a la población afectada a través de su planes de respuesta ante emergencias, de su Oficina Económica y Cultural en Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom dijo que su oficina está trabajando de cerca con las autoridades locales luego del atentado ocurrido este fin de semana.

