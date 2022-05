Desde Buffalo Joe Biden advierte que el odio no prevalecerá en EE. UU.

(NOTICIAS YA).-El presidente y la primera dama de los Estados Unidos viajaron a Buffalo, Nueva York para reunirse con los familiares de las víctimas del mortal tiroteo en un supermercado de la localidad.

Lo hicieron a bordo del avión presidencial, llegaron al Aeropuerto Internacional de Buffalo-Niagara aproximadamente a las 9:30 a.m.. Fueron recibidos por la Gobernadora Kathy Hochul, el Alcalde Byron Brown y el Senador Charles Schumer, entre otros.

Jill and I pray for the victims, their families and devastated community from yesterday’s mass shooting in Buffalo, New York. Our hearts are heavy once again but our resolve must not waver; we must work together to address the hate that remains a stain on the soul of this nation.

— President Biden (@POTUS) May 15, 2022