¿Por qué Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard en juicio?

EL juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, se reanudó luego de una pausa de una semana, y en esta ocasión, es el turno de la actriz de "Aquaman" de subir al estrado.

Una de las cosas que más sorprendió en la audiencia, es que Depp de 58 años, se niega a mirar a su exmujer durante el juicio que se inició en abril en el tribunal de Virginia, Estados Unidos. Esto llamó mucho la atención de la prensa y fue entonces, que una de las abogadas del actor, dio a conocer la razón por la que el protagonista de "Piratas del Caribe" evita tener contacto visual con Amber.

Camille Vasquez, una de las letradas del actor, le preguntó a Amber Heard si había notado que Depp no la había mirado a los ojos ni una sola vez en lo que llevaba el proceso legal: "El Sr. Depp no te ha mirado ni una sola vez durante el juicio, ¿Verdad?", le preguntó a la actriz mientras ocurría el interrogatorio, a lo que Heard respondió "No que haya notado".

¿Lo has mirado muchas veces no?, Vasquez continuó preguntando a lo que Heard respondió: "Sí, lo he hecho".

La abogada, nuevamente cuestionó a la actriz diciendo "Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿No?", pregunta que Heard afirmó. "Él te prometió que nunca lo volverías a ver a los ojos, ¿Eso es cierto?" continuó la defensa. "No recuerdo si dijo eso", respondió la actriz.

Luego de las preguntas, la abogada reprodujo un audio de una de las últimas veces que la pareja se había visto, un audio en el que se le escucha a la actriz rogando para que Depp la abrace.

A pesar de haber solicitado una orden de restricción en su contra en ese momento, Heard llamó a Depp para reunirse en un hotel en San Francisco en 2016. Una reunión a la que según Depp asistió con la esperanza de que "ella se retractara de las mentiras" sobre él.

"Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme", dice Amber en el audio, a lo que Depp responde: "No soy nada para ti y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos".

En cuanto al audio, la actriz se emocionó al recordad y explicar a la corte por qué Johnny Depp no puede mirarla: "Porque es culpable. Él sabe que está mintiendo. De lo contrario, ¿Por qué no puede mirarme? Sobreviví a ese hombre y estoy aquí y puedo mirarlo", declaró.