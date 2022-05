Autoridades realizan evento de ayuda para reclusos próximos a salir en libertad

Este día en el centro de detención del condado Clark se realizó un evento para los reclusos que están próximos a salir en libertad. Con el fin de darles las herramientas y guías necesarias para su reinserción a la comunidad

“Tenemos que pensar diferente y eso es lo que están haciendo los oficiales aquí creando programas como este y ayudándolos a que no tengan oportunidad de verlos de nuevo aquí todos los recursos para una mejor inserción a la comunidad” dijo Jim Seebock, Chief del centro de Detención

“Todos los presos que están aquí tienen diferentes cargos estar aquí por diferentes razones pero eso no nos para de darles los recursos y la asistencia que necesiten para que no regresan a la cárcel de nuevo” Agregó Nancy Garcia, del departamento de Cumplimiento de Ley

Cada mes se realiza este mismo evento para aquellos reclusos que estén por salir en los próximos 30 a 45 días. Brindándoles una variedad de recursos como asistencia para encontrar un empleo, vivienda entre otros

“Lo que hemos hecho es traer ahora a 25 organizaciones y también agencias de gubernamentales para proporcionar ayuda y servicios para los reclusos que están por salir” aseguro Seebock

Además de ayuda de salud mental, seguro médico, Medicaid, trámites con el DMV entre otros servicios

Armando Garcia, Recluso próximo a salir en libertad dijo: “Estoy feliz porque hay muchos programas que nos están ayudando en todo”

Con este evento al menos 160 reclusos han recibido una guía y un sinfín de beneficios de cara a su salida de este centro de detención que está aquí a mi espalda que como dicen ellos eso es un gran camino y una gran ayuda para no volver jamás

“Solamente no quiero regresar es todo” declaró Isaac Mejia, Recluso próximo a salir en libertad.

“Fui al departamento de vehículos para sacar un ID porque no tengo uno y además quiero terminar mi colegio quiero acabar mi escuela y voy poco a poco” agregó Garcia

La buena respuesta de los beneficiados ha sido grande ya que como aseguran las autoridades esto les permite tener una guia mas certera de lo que deben de hacer al cumplir su condena

Todd Lary, Oficial del centro de detención dijo: “Nosotros cumplimos un gran rol aquí como tratar de hacer que nuestra comunidad esté más segura y probándoles todas estas oportunidades les ayudamos a que tengan mucho éxito al salir de acá… He estado haciendo esto por los últimos tres años y mido suficiente experiencia de ver como han pasado por aquí algunos reclusos y cuando he tenido oportunidad de hablarles muchos de ellos están sorprendidos que estamos dando este tipo de ayudas los motiva para que sean mejores personas mejores ciudadanos y no cometer los mismos errores”

(NOTICIAS YA).-