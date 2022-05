Christian Nodal reveló conversaciones con Belinda sobre su madre

Hace unos días, la mamá de Belinda estuvo en el ojo del huracán, pues desde su cuenta de Instagram compartió algunos videos de su hija en Barcelona y dentro de las menciones que tuvo, supuestamente aplaudió un comentario en donde un usuario le dijo "naco" al exprometido de Beli, Christian Nodal. Fue por todo esto que ahora el cantante decidió enfrentar la situación.

La polémica comenzó cuando en la publicación de Belinda Schüll apareció un comentario que mencionaba: "Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal", a lo que la madre de la cantante habría respondido con emojis de aplausos, dando a entender que compartía la misma opinión que el usuario.

Más adelante en otra publicación, la mamá de la actriz de Bienvenidos A Edén (2022) compartió una fotografía en la que dijo: "El mundo está lleno de personas que quieres recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Fue por todo esto que durante la mañana de este miércoles (18 de mayo), el cantante rompió el silencio desde su cuenta de Twitter y compartió un fuerte mensaje a la madre de su exprometida.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió el cantante.

Con el mensaje, Nodal compartió una captura de pantalla de una antigua conversación de WhatsApp con Belinda, en donde la cantante podría haberle pedido dinero a Nodal cuando aún eran pareja para arreglarse los dientes.

En la conversación que Nodal mostró, se lee que es Belinda quien le escribe a Nodal para solicitarle dinero: "Amor, ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿No te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?".

Luego de esto, se observa que la cantante borró un mensaje que envió, el cual fue seguido por una serie de textos en los que se le nota molesta.

Con su respuesta, Nodal dio a entender que alguno de los factores que pudo intervenir en el rompimiento fue el dinero, sin embargo fue a finales de abril de este año que el cantante señaló en una entrevista que eran falsos los rumores de que la separación había sido por razones económicas.