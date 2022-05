¿Cuáles son las nuevas reglas de la Academia para competir al Oscar?

Los Premios Oscar están regresando a la normalidad, al menos en cuanto a elegibilidad, ya que luego de dos años de ajustes e imprevistos relacionados a la pandemia, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dijo el miércoles que los aspirantes al Oscar, tendrán que volver a estrenar sus películas en las salas de cine.

Las películas pueden calificar si se estrenan simultáneamente en cines y un servicio de streaming, pero si debut en cines debe permanecer por al menos siete días consecutivos y tener al menos una proyección diaria en una de las principales áreas metropolitanas aprobadas, las cuales son: Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta y la Bahía de San Francisco.

Estos cambios fueron aprobados por la junta directiva de la organización en su última reunión, misma en la que determinaron que la ventana de selección volvería al año calendario estándar. La organización también declaró que las películas no pueden presentar más de tres canciones para la categoría de Mejor Canción Original.

Asimismo, se actualizaron las pautas para las campañas de premios con el fin de "mantener un alto grado de equidad y transparencia", en la forma en que las compañías cinematográficas y las personas promocionan las películas.

Otra de las reglas limita la cantidad de correos electrónicos que los miembros de una producción pueden recibir sobre una película específica por semana y dice que los miembros de la rama musical no pueden comunicarse directamente con otros miembros de la rama musical para promover la nominación de cualquier canción o partitura.

La Academia reiteró que los miembros deben tomar decisiones "basadas únicamente en los méritos artísticos y técnicos de las películas". Las consecuencias por violar las pautas incluyen la descalificación y la posible suspensión o expulsión de la Academia.

The Academy’s Board of Governors' rules and campaign regulations for the 95th Academy Awards. #Oscars https://t.co/gWYDgh7TUu

— The Academy (@TheAcademy) May 18, 2022