El estado de Colorado y Mother’s Milk Bank llegan a acuerdo para contrarrestar escasez de fórmula para bebés

(NOTICIAS YA).- El estado de Colorado hizo una alianza con el banco de leche, Mother’s Milk Bank, en Arvada para contrarrestar la escasez de fórmula láctea para bebés. Con el anuncio se hizo un llamado a las mujeres para que donen leche materna.

El anuncio fue hecho directamente por el gobernador Jared Polis quien opina que “es fundamental que usemos todas las opciones por ahí para asegurarse de que nuestros bebés no pasen hambre. Las mamás que pueden donar leche materna deben hacerlo como un salvavidas para aquellas que no pueden, y no importa cómo alimente a su bebé, un bebé alimentado es la prioridad".

Mothers' Milk Bank procesa hasta 4,000 onzas de leche materna cada día. El suministro es donado por madres que tienen exceso de leche.

Además, se trata de un método muy seguro porque a las donantes se les hace un análisis de sangre para constatar que todo esté bien antes de recibir la leche.

La leche que lleven al banco no puede tener más ocho meses y deben ser mamás cuyos bebés tengan 18 meses o menos.

A esto se suman los beneficios que trae la ingesta de leche materna en los bebés, pues contiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa que el infante necesita.

Se vislumbra una salida para la crisis de leche de bebés

Afortunadamente, ya se empieza a ver una “luz al final del túnel”, pues aparte de este acuerdo estatal, esta semana la FDA llegó a un acuerdo jurídico con Abbott para reabrir sus instalaciones.

Aunque hay que esperar que un tribunal lo apruebe, la empresa está muy optimista de volver a operar en unas dos semanas. Si se diera “luz verde” a la fabricación de fórmula láctea aquellos bebitos que ingieren EleCare y Alimentum y Similac, entre otras fórmulas, estarían nuevamente bien alimentados.

No obstante, en Colorado no hay que esperar a que esto suceda gracias a este acuerdo que intenta aminorar los efectos de la crisis.