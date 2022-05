Oficina del Sheriff del Condado de El Paso busca ladrón de autos

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO, por sus siglas en inglés) está pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar a un hombre sospechoso de robar automóviles durante el mes mayo.

Desde el martes 3 de mayo hasta el miércoles 4 de mayo, la oficina del alguacil dice que recibió múltiples informes de vehículos hurtados.

Si tiene alguna información sobre el hombre o su paradero, se le pide que se comunique con la línea de información de EPCSO al 719-520-7777 o con Crime Stoppers del área de Pikes Peak al 719-634-7867.

@EPCSheriff seeks your help identifying this man. He's suspected of multiple auto break-ins on May 3rd and 4th, 2022. Call our tip line (719-520-7777) or the Pikes Peak Area Crime Stoppers @PikesPeakAreaCS (719-634-7867) if you have any information. Thank you! pic.twitter.com/0YIHtGJv3i

— EPCSheriff (@EPCSheriff) May 18, 2022