¿Por qué lloró el cantante de Metallica en pleno concierto?

Cuando hablamos de Metallica, nos referimos a una de esas bandas que ya son parte de la historia y que le aportaron algo al mundo de la música con su visión y sonido adelantado a su época. La banda californiana debutó en 1981 y desde entonces, se han dedicado a lanzar álbumes épicos y a realizar las presentaciones más salvajes que un artista puede ofrecer por todo el mundo.

Fue hace unos días que la agrupación se convirtió en tendencia, luego de que su vocalista James Hetfield protagonizara un momento emotivo que quedó documentado por los asistentes de su concierto en Brasil, quienes más tarde lo difundieron por Internet para rápidamente hacerse viral.

El hecho ocurrió, ya que el cantante de 58 años de edad detuvo un momento su presentación para decir que "se sentía viejo" y explicó que estaba frustrado porque antes del show no se sentía nada bien, por lo que las lágrimas se escaparon de sus ojos y al momento, sus compañeros de banda dejaron sus instrumentos para abrazarlo y consolarlo.

"Tengo que contarles. No me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que hablé con estos chicos y me ayudaron, así de simple", comentó el vocalista e indicó que gracias a sus compañeros ha logrado salir adelante.

"Me abrazaron y me dijeron que, si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes", comentó el guitarrista mientras las lágrimas continuaban y sus compañeros lo rodeaban.

Cabe señalar que esta es una situación delicada para un artista que se ha enfrentado a la rehabilitación para recuperarse de su alcoholismo en distintas ocasiones, un hecho que en el pasado hizo que se cancelaran giras e incluso que tuvieran que posponer la salida de discos.