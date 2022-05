Biden busca aliviar escasez de fórmula láctea para bebés con Ley de Producción

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden invocó la Ley de Producción de Defensa para enfrentar la crisis con la fórmula láctea de bebés y acelerar su producción.

I’m taking two new steps to increase baby formula supply:

- Invoking the Defense Production Act to increase domestic production

- Launching Operation Fly Formula to use federal planes to fly formula in from abroad

We're making sure safe formula gets to all who need it. pic.twitter.com/lnkxsaCY6T

— President Biden (@POTUS) May 18, 2022