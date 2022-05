Biden impulsa entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN

(NOTICIAS YA).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trabaja para lograr que rápidamente Finlandia y Suecia se integren a la OTAN, después de que estos países presentaran sus solicitudes de ingreso en la Alianza.

This is a historic moment for Finland, Sweden, and the world — one that will turn close partners into Allies and strengthen our collective security at this crucial time. I strongly endorse their NATO applications and will continue to support them as they seek accession. pic.twitter.com/G45hDjVTqQ

— President Biden (@POTUS) May 19, 2022