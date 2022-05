El año de Eugenio Derbez continúa con estreno mundial de "The Valet"

(NOTICIAS YA).- Luego de ser uno de los protagonistas de la temporada de premios que culminó el pasado 27 de marzo con los Oscar, Eugenio Derbez está listo para volver de lleno a la comedia, disciplina de la que se ha vuelto un referente indiscutible en el mundo de habla hispana, y cada vez con mayor alcance y reconocimiento en el mercado anglosajón.

Este viernes, audiencias de varios rincones del planeta podrán disfrutar en línea de "The Valet", cinta en inglés y español que protagoniza Derbez, creador de varios de los programas más emblemáticos de la comedia mexicana por televisión.

En "The Valet", la estrella de cine Olivia Allan (Samara Weaving) se enfrenta a un desastre publicitario cuando un paparazzo le toma una fotografía acompañada de su amante, el multimillonario casado Vincent Royce (Max Greenfield). Antonio (Derbez) es un empleado de valet parking que accidentalmente aparece en la foto, por lo que es contratado para aparentar ser el verdadero novio de la actriz y no afectar su imagen.

La peculiar situación lanza a Antonio a la luz pública, generando un caos inesperado y obligando a dos mundos y culturas a enfrentarse. La comedia romántica fue dirigida por Richard Wong y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher. Es una producción de Ben Odell y el mismo Derbez, a través de 3Pas Studios.

Además de los actores ya mencionados, conforman el elenco Carmen Salinas, Betsy Brandt ("Breaking Bad"), Amaury Nolasco, Marisol Nichols, Diany Rodriguez, Tiana Okoye, John Pirrucello, Ravi Patel, Noemí González y Lunay.

De cara al estreno de su más reciente película este viernes, Eugenio Derbez conversó unos minutos con NoticiasYa y, visiblemente contento, narró cómo han cambiado su vida y carrera luego de participar en la cinta "CODA", trabajo que lo convirtió en el primer mexicano en alzar un galardón del Sindicato de Actores (SAG). La distinción fue la de "Mejor Elenco en una Película"; cada uno de sus integrantes es ganador del premio de forma independiente, no solo el conjunto.

El meteórico ascenso e imparable racha victoriosa de "CODA", un doble sentido que alude tanto a las siglas con las que se designa a los hijos oyentes de padres sordos (Child Of Deaf Adults, en inglés) como a la parte final de una pieza musical, culminó con el triunfo más importante de todos, al menos si hablamos de prestigio en Hollywood: el Premio de la Academia (Oscar) a la Mejor Película.

La primera ganadora en emanar de una plataforma de streaming (Amazon Prime Video), "CODA" venció a la que fue la favorita por meses, "The Power of the Dog", también distribuida de forma digital (por la pionera Netflix). Se alzó además sobre cintas dirigidas por leyendas del medio como Steven Spielberg o ganadores previos como el también mexicano Guillermo del Toro.

CODA es un remake, o nueva versión, de la cinta francesa de 2014 "La Famille Bélier". Curiosamente, las nuevas interpretaciones de cintas ya producidas conformaban casi la mitad de las nominadas en la categoría durante la última entrega: además de la eventual ganadora, "Nightmare Alley" (de Del Toro), "West Side Story" (de Spielberg) y "Dune" (de Denis Villeneuve) ya habían sido llevadas de alguna forma a la pantalla grande, incluso con los mismos títulos.

Regresando al estreno de su comedia, el actor, productor, escritor y director mexicano habló sobre cómo el choque de culturas que sucede entre su personaje y el de Weaving como parte de la trama, también sucedió de forma real en las grabaciones de "The Valet", otro remake de una cinta francesa ("La Doublure"). Aunque comparten a nivel general una estructura, la reciente versión se aleja un poco de aquel humor sexual algo simplón y extrae la comedia que de forma natural se genera cuando dos culturas tan distintas se ven obligadas a coexistir.

"The Valet" incluye también una de las últimas apariciones en pantalla de la actriz mexicana Carmen Salinas, quien murió a finales de 2021. Derbez personalmente eligió a la también exlegisladora para que llevara el papel de su madre, que sorprende al ser la principal fuerza cómica de varias escenas que comparte con el icónico comediante. Derbez nunca se había visto tan cómodo cediendo a tantos otros gran parte de la tarea de hacer reír, aunque sin renunciar completamente a ella, y al mismo tiempo ofreciendo una perspectiva más madura y analítica, incluso en los momentos más simples.

"The Valet" está disponible desde el 20 de mayo de 2022 en Estados Unidos a través de Hulu, por Star+ en México y Latinoamérica y a nivel internacional por medio de Disney+.