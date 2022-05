Miles de sandieguinos tomaron las calles el "día de ir en bicicleta al trabajo"

(NOTICIAS YA).-Miles de habitantes de San Diego salieron a la carretera este jueves 19 de mayo, en sus bicicletas, en lugar de sus automóviles, como parte del Día nacional de ir en bicicleta al trabajo.

SANDAG coordina el evento anual Bike to Work Day como parte del mes de la bicicleta en mayo. Bike to Work Day es un evento reconocido a nivel nacional que apoya el ciclismo como una opción de viaje diaria, respetuosa con el medio ambiente y económica.

We hope you had a blast during Bike to Work Day & picked up a t-shirt!

Don't forget to share a selfie🤳 by May 26 wearing your t-shirt for a chance to win 1 of 3 spots in the Pedal Ahead Electric Bike Program courtesy of @RsvSocial.

Visit https://t.co/SR8O3e0B7a for details. pic.twitter.com/G6ZmSXVtyR

— SANDAG (@SANDAG) May 19, 2022