Sindicato La Culinaria de Las Vegas presentó una propuesta para reducir el precio de rentas

Una propuesta busca hacerle frente al alto incremento de rentas al norte de Las Vegas

“El problema es que como podemos pagar renta no es suficiente si, queremos.estamos aquí para ver si nos pueden ayudar a bajar las rentas .”

El Sindicato La Culinaria 226 , presentó una propuesta que busca disminuir el precio de la renta. La idea es que en las boletas electorales los votantes puedan votar este noviembre para promulgarla, ya que según dicen esta iniciativa garantizará la estabilidad de los precios de los alquileres.

“Pues estamos pidiendo a los dueños de departamentos, de casa que nos ayuden a bajar un poco las rentas porque muchas personas somos padres de familias solteras, no tenemos los ingresos suficientes para aportar todo lo que piden entonces hay personas que no tienen trabajo, no ganamos mucho los sueldos.”

De entrar en vigor esta propuesta, limitaría los aumentos de los alquileres a un máximo del 5% anual y vincularía los incrementos a la tasa de inflación, Según el sindicato ,los habitantes del norte de Las Vegas están siendo expulsados de sus hogares por los altos precios de los alquileres, que se encuentran entre los más elevados del país debido a la inflación del 8,5% que impacta de manera directa lo que se paga por gasolina y los alimentos.

“La verdad es que tenemos un problema en toda la ciudad y es un problema pero vamos comenzar al norte por ahora y ganar , vamos a realizar esta campaña por toda la ciudad y hacer que esto suceda.”

Esta unión sindical dice que los residentes han visto un aumento del 28,5% del alquiler desde 2019 en el condado de Clark, y también se enfrentan a un obstáculo imposible para los compradores de vivienda por primera vez cuando sus alquileres suben más rápido que el costo de vida.

“Para north las vegas mucha pobreza o comes o pagas renta o no comes, no tenemos opciones.”

El sindicato dice que continuará recaudando firmas para que esta propuesta pueda aparecer en la próxima boleta de noviembre y los habitantes puedan ejercer su sufragio en las próximas elecciones del mes de noviembre.