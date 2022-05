Alerta por las altas temperaturas de este fin de semana

(NOTICIAS YA).- Se esperan días extremadamente calurosos este fin de semana y aunque esto es bueno para los amantes de las actividades al aire libre, los expertos nos dan algunas recomendaciones para mantenernos seguros y evitar golpes de calor.

Mañana 21 de mayo, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, hay una gran posibilidad que se emitan advertencias de calor debido a las altas temperaturas que se esperan.

Aunque el termómetro no nos marque un número alto de calor, la sensación térmica de nuestro cuerpo sentirá los efectos de las altas temperaturas.

Orlando Bermúdez Noaa Federal, señaló, "Todos estamos en riesgo de lo que es el calor, pero hay 5 grupos que están en mayor riesgo de estas altas temperaturas."

Se refiere a las mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, pequeños entre las edades de 5 a 15 años, jugando algún tipo de deporte al aire libre, personas de la tercera edad y quienes padecen de alguna enfermedad crónica, estos son los grupos que deben de evitar el sol extremo, usar algún tipo de protección en la cabeza, tomar descansos frecuentes en la sombra y mantenerse bien hidratado.

El doctor Alfredo López, médico familiar, dijo, “El golpe de calor es una emergencia médica, se manifiesta cuando el paciente está en un área donde hay mucho calor y está en el sol, la piel empieza a ponerse roja y el paciente deja de sudar."

No hay que olvidar que esta ola de calor también afecta a las mascotas, es importante su seguridad y tomar todas las medidas necesarias para que no se deshidraten o el calor les afecte, póngale agua fresca constantemente y de preferencia que no estén afuera al rayo del sol.

También, los expertos recomiendan que las actividades extremas al aire libre, se programen entre las 7 y 11 de la mañana, ya que el cuerpo está en menos riesgo de sufrir los efectos del calor, es muy importante aplicar bloqueador solar para prevenir cáncer de piel.